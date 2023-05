Premierul Nicolae Ciuca a transmis ca prin intermediul amendamentelor propuse la proiectul de lege referitor la pensiile de serviciu, proiect supus dezbaterii in Parlament, se urmareste eliminarea inechitatilor existente. Acest demers este menit sa permita Romaniei sa continue reformele asumate, in vederea obtinerii finantarii europene prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Nicolae Ciuca: Modificarea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbaterea ... citeste toata stirea