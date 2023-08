In traditionalul discurs anual al presedintelui francez Emmanuel Macron, in fata ambasadorilor, referindu-se la criza africana -aflata in centrul interventiei- liderul de la Elysee, vizibil furios, a avertizat ca nu va ceda in fata juntei militare. "In ciuda presiunilor, a declaratiilor din partea autoritatilor nelegitime, ambasadorul Frantei va ramane in Niger si politica Frantei nu se va schimba". Parisul nu va recunoaste puterea pucistilor care nu au nicio autoritate. Dupa cum se stie ... citeste toata stirea