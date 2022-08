Noi surprize la Gradina Zoologica din Craiova!

Asa cum am promis la inceputul anului, Primaria Municipiului Craiova si RAADPFL continua sa aduca noi surprize vizitatorilor Gradinii Zoologice din Craiova. Incepand de luni, 29 august, Gradina Zoologicasi-a innoit colectia de animale cudoi pui de tigru, un leu, un strut Emu, patru papagali Nimfa si doi papagali Calugar.Puii de tigru au cinci luni, leul are trei ani, iar strutul un an. Animalele de la Zoo Craiova au fost aduse prin transfer de la alte gradini zoologice ... citeste toata stirea