Noua Caledonie: Parisul are probleme dupa arestarea figurilor independentiste

Noua Caledonie, un arhipelag in Pacific, a fost cuprinsa din nou, in noaptea de duminica spre luni de violente, dupa transferarea in Hexagon, in vederea incarcerarii, a 7 independentisti caledonieni, intre care Christian Tein, purtator de cuvant al Celulei de coordonare a actiunilor. Arhipelagul se afla cuprins de violente din 13 mai, in urma ... citește toată știrea