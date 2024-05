Noua Caledonie: Profunda criza politica si de securitate

Arhipelagul francez din Pacific este scufundat de o saptamana intr-o criza politica majora, soldata cu moartea a 6 persoane, inclusiv 2 jandarmi, in urma unei reforme electorale adoptata de Paris. Australia si Noua Zeelanda au inceput deja sa efectueze zboruri de evacuare ale cetatenilor lor blocati in arhipelag, in urma revoltei violente. Presedintele francez Emmanuel Macron este asteptat in Noua Caledonie unde intentioneaza sa infiinteze o misiune ale carei ... citește toată știrea