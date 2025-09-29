Nu au fost de serviciu, dar si-au facut datoria

Editeaza

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:45
17 citiri
Uneori, uniforma nu face omul. Curajul, devotamentul si spiritul de sacrificiu merg cu adevarat dincolo de orele de program. Asa s-a intamplat si cu plt. adj. sef Dita Relu si plt. adj. Neacsu Ion, pompieri in cadrul Detasamentului de Pompieri Calafat, care au dat dovada de un exemplu remarcabil de responsabilitate si omenie in timpul liber.
Aflat in apropierea locuintelor lor, ambii au observat un fum gros si negru, care iesea din balconul unui apartament situat la etajul 3 al unui bloc de ...citește toată știrea

