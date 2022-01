"Nu orice client poate trece direct de la benzina sau motorina la un vehicul complet electric"

Conform informatiilor furnizate de Ford, fiecare dintre soferii celui mai bine vandut vehicul plug-in hibrid din Europa (PHEV) a salvat intr-un an echivalentul emisiilor de CO2 a unei calatorii dus-intors de la Londra pana in Buenos Aires.Analiza datelor anonimizate de la clientii de Kuga Plug-In Hybrid din Europa a aratat faptul ca distanta medie parcursa anual a fost de putin peste 10.000 km. In baza valorilor de emisii totale omologate WLTP, un model Kuga Plug-In Hybrid ar trebui sa emita ... citeste toata stirea