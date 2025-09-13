Editeaza

Nuri Sahin, noul antrenor al lui Istanbul Basaksehir

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 11:46
11 citiri
Dupa ce a fost eliminata din play-off-ul Conference League de Universitatea Craiova, Istanbul Basaksehir l-a demis pe antrenorul Cagdas Atan si l-a ofertat pe atacantul oltenilor, Stefan Baiaram, pentru care turcii erau dispusi sa achite 4 milioane de euro.

In locul lui Cagdas Atan a fost instalat fostul antrenor al Borussiei Dortmund, Nuri Sahin, fost jucator la Real Madrid, Liverpool, Dortmund si Werder Bremen.

