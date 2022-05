O alianta guvernamentala care nu se... oxideaza!

Presedintele tarii, Klaus Iohannis, vede sanse mari ca alianta actuala de guvernare (PSD-PNL-UDMR) sa reziste, in continuare si dupa 2024, desi deocamdata nu s-a decis nimic in aceasta privinta. Evaluata ca viabila si in urmatoarea legislatura, inseamna ca -pana la alegerile din 2024- alianta actuala isi va duce netulburata mandatul. Nu este o formula ideala, asa ceva nu exista, la nivelul coalitiilor, implicit eterogene, dar este o coalitie care in circumstantele cunoscute intelege sa se ... citeste toata stirea