O aspiratie a Craiovei: Prezenta pe harta festivalurilor europene!

Marele festival de muzica IntenCity, de fapt o aventura muzicala, organizat in premiera la Craiova, in incinta Complexului Sportiv, mai exact chiar pe stadionul de fotbal, dupa trei zile incarcate, dar si epuizante intr-un fel, s-a incheiat. A avut o buna reverberatie, consistenta audienta, in orice caz peste 60.000 de persoane de toate varstele, sambata si duminica fiind ceea ce numim sold-out. S-ar putea insinua ca a fost o provocare a festivalului Untold de la Cluj-Napoca, aflat la a 7-a ... citeste toata stirea