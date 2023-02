Recent, Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret lanseaza 10 proiecte Erasmus+ pentru a testa noi forme de cooperare transnationala intre institutiile de invatamant superior, dupa cum se sublinia in Strategia europeana pentru universitati in urma cu doar un an. Aceasta este o etapa importanta in directia realizarii spatiului european al educatiei.Sase dintre proiectele selectate vor examina, testa si facilita realizarea unei etichete de diploma ... citeste toata stirea