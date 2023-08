Ieri, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat un barbat de 53 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe Aleea 4 Simnic. Intrucat prezenta halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.Azi-noapte, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Orodel. Testat cu aparatul etilotest: 1,03 mg/l alcool pur in aerul ... citeste toata stirea