Seful diplomatiei UE, spaniolul Josep Borrell, a facut convocarea ministrilor de Externe ai "celor 27", intr-o exprimare cam cazona, luni, la Kiev, intalnire "istorica", menita exprimarii solidaritatii cu Ucraina, aflata in plin razboi cu Rusia. "Convoc ministrii de Externe, astazi la Kiev, prima intalnire a celor 27 in afara spatiului UE", a scris Borrell pe X (fostul Twitter). Intalnirea, in prezenta presedintelui Volodimir Zelenski, a permis un bilant al situatiei din teatrul de operatiuni ... citeste toata stirea