Editeaza

O lume intoarsa pe dos...

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 11:45
13 citiri
Noaptea trecuta, politisti ai Sectiei nr. 2 Politie Rurala Breasta au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 56 de ani, din comuna Predesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala asupra unui minor.

Politistii fusesera sesizati de reprezentantii unei unitati de invatamant din Predesti cu privire la faptul ca o minora de 13 ani ar fi fost agresata sexual de un membru al familiei. Din cercetari a reiesit ca, pe 7 septembrie a.c., in timp ce se ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Oficiali de la Ambasada SUA in Romania, vizita in Craiova
Michael L. Dickerson, adjunct al Sefului de Misiune al Ambasadei SUA in Romania si Peter H. Brown, ...
Champions League incepe cu o seara "nebuna"
Primele meciuri ale grupei Champions League au propus situatii incredibile, spre deliciul ...
Ultimele zile pentru depunerea cererii de obtinere a tichetului de energie
27 septembrie 2025 reprezinta termenul-limita pentru depunerea cererilor, prin intermediul ...
ActualitateBusinessSportLife Show