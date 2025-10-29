Editeaza

O minora din Diosti - plecata de acasa

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:44
Sectia nr. 4 Politie Rurala Cosoveni a fost sesizata de un barbat din comuna Diosti cu privire la faptul ca, aseara, fiica sa, ILIE ANDREEA CRISTINA, de 15 ani, a plecat de la domiciliul din comuna Diosti si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,65 m, 65 de kg, ochi

