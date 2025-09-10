Editeaza

O parte de istorie la Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" din Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 16:45
3 citiri
In ziua de 13 noiembrie 1938, in timpul domniei Regelui Carol al II-lea a luat fiinta Scoala Gimnaziala "Lascar Catargiu" (denumirea actuala), din Craiova. Localul s-a ridicat pe terenul comunei suburbane "Lascar Catargiu", "din bunavointa si cu contributia generoasa a doamnei Ana Sterie M Nicolau", dupa cum precizeaza documentele vremii. Din aceasta vara, unitatea si-a pierdut personalitatea juridica, fiind preluata de Liceul Tehnologic "George Bibescu" din Craiova. Joi, 11 septembrie, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Eclipsa totala de Luna, in aceasta seara
Romania asista la un aliniament perfect al sistemului Soare-Pamant-Luna. Fenomenul debuteaza cu ...
Mircea cel batran si nationala lui senila
Daca Romania nu merge la Mondiale, a venit o gazda a Mondialului in Romania. Canada. Si ne-a ...
Focar de pesta porcina africana in Dolj
In Dolj, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana. Astfel, Directia Sanitara Veterinara ...
ActualitateBusinessSportLife Show