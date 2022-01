Potrivit politiei, IPJ Mehedinti a fost sesizat, prin apel 112, de un politist din cadrul Politiei Transporturi Strehaia, cu privire la faptul ca o femeie, agent de politie, in varsta de 25 de ani, ajutor de sef de post la Politia Transporturi Strehaia, s-a impuscat in cap, cu arma din dotare, in baia Garii Strehaia. Aceasta a ... citeste toata stirea