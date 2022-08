O profesoara dintr-o croiala tot mai rara!

Am in fata o fotografie, realizata de unul dintre elevii domniei sale, in Parcul "Romanescu", in aceasta vara. Mai exact in vacanta. Se face usor o fotografie, mai ales in astfel de imprejurari, cu izul lor de socializare. Numai ca imprejurarea este una inedita. Sau aproape inedita. Profesoara Cerasela Cremene, de la Scoala Gimnaziala "Gheorghe Titeica" din Craiova, si-a invitat, luna trecuta, elevii de la clasa VI-a B (acum) la o plimbare prin marele parc al Craiovei, cu caiete, pixuri si ... citeste toata stirea