O schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde EUR pentru sprijinirea intreprinderilor in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia

Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde EUR (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia.Vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila cu politica in domeniul concurentei, a declarat: "Razboiul de agresiune nejustificat purtat de Rusia impotriva Ucrainei continua sa aiba efecte negative asupra economiei UE si a Romaniei. Schema de ajutoare in ... citeste toata stirea