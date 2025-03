O soferita a doborat un stalp

In aceasta dimineata, politisti ai Biroului Rutier Craiova au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Caracal. O femeie de 41 de ani, din Craiova, aflata la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei de deplasare, lovind un stalp de sustinere a cablurilor electrice. Soferita si o minora de 4 ani, pasagera in autoturism, asigurata in dispozitivul special prevazut, pe ... citește toată știrea