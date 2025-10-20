Editeaza

O sticla de whisky furata l-a aruncat in bratele politistilor

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:46
18 citiri
Un barbat in varsta de 61 de ani, din Craiova, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii doljeni, fiind acuzat de infractiunea de talharie, dupa ce a furat o sticla de bautura dintr-un magazin si a agresat fizic agentul de paza care a incercat sa-l opreasca.

Incidentul a avut loc pe 16 octombrie, cand politia a fost alertata de un angajat al unei societati comerciale. Din cercetarile ulterioare, s-a stabilit ca barbatul ar fi luat de pe raft o sticla de whisky, fara a achita contravaloarea ...citește toată știrea

