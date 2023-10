In aceasta seara, un grav accident rutier s-a petrecut pe DN 54 A, in apropierea comunei Calarasi.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca o tanara de 19 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe DN 54 A, a pierdut controlul directiei, din cauze ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, a intrat pe sensul opus de deplasare, lovind un podet si rasturnandu-se in afara partii ... citeste toata stirea