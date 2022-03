Oameni pentru oameni

In urma cu trei saptamani, si in judetul nostru demara, sub coordonarea Filialei Dolj a Crucii Rosii Romane, campania nationala "UMANITATEA NU ARE GRANIEsE", pentru a veni in sprijinul cetatenilor ucraineni afectati de conflictul armat din tara lor."Au raspuns apelului nostru - in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean - 114 unitati de invatamant, care au mobilizat personalul didactic, elevii si parintii, reusind sa colecteze aproximativ 32 tone de produse pentru Ucraina", ne-a declarat ... citeste toata stirea