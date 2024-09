Obiectivele maximaliste de razboi ale lui Zelenski

Nu numai la conferinta de presa cu presedinta Comisiei Europene Ursula von de Leyen, la Kiev, saptamana trecuta, a vorbit Zelenski despre un "plan de victorie", ci si in alte randuri, si acum in SUA, in marja Adunarii Generale a ONU. Presedintele ucrainian se afla sub o imensa presiune, si asta se resimte. El doreste sa organizeze un al doilea summit international pentru pace, in noiembrie. Dupa mai bine de 2 ani si jumatate de razboi de uzura, teama de a pierde treptat sprijinul occidental se ... citește toată știrea