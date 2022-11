Obligatiile angajatorilor potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj reaminteste angajatorilor, persoane fizice sau juridice care angajeaza personal ca, potrivit legislatiei in vigoare, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, au obligatia de a comunica la agentia in a carei raza isi au sediul sau domiciliul toate locurile de munca vacante si ocuparea acestora.Comunicarea locurilor de munca vacante trebuie facuta in termen de cinci zile de la ... citeste toata stirea