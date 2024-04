Ocazie mare ratata: Rusia si Ucraina elaborasera un tratat de pace

Comentariul apare in cotidianul german Welt am Sonntag, cam tarziu, dar are oricum importanta lui. Dezvaluirea releva ca un acord de pace, parea iminent, la scurt timp dupa invazia rusa. Negociatorii de la Moscova si Kiev incepusera negocieri intense, inca din februarie 2022. La sfarsitul lunii martie, la Istanbul, sub medierea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, la 15 aprilie, la Dolmabahce, biroul presedintelui turc, de pe malul Bosforului, discutiile dintre cele doua delegatii au condus ... citește toată știrea