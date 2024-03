Olanda: Geert Wilders a renuntat la formarea guvernului

Liderul olandez de extrema-dreapta, Geert Wilders, a anuntat ieri ca nu va mai fi prim-ministru din cauza nesistematizarii unei coalitii a partidelor politice, cu care incercase sa colaboreze, la 4 luni dupa alegerile parlamentare. Un progres in negocierile prelungite ar putea conduce totusi la crearea unui guvern extra-parlamentar sau eminamente tehnocrat. Membrii unui astfel de guvern ar trebui sa fie numiti de partidele politice in baza unui algoritm. "As dori un guvern de dreapta. Mai putin ... citește toată știrea