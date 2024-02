Olanda: Geert Wilders nu reuseste sa formeze guvernul

Liderul olandez de extrema-dreapta, Geert Wilders, care face eforturi pentru formarea unui guvern in Tarile de Jos a suferit luni un esec, dupa ce Ronald Plasterk, reprezentantul sau in supravegherea negocierilor, i-a comunicat ca in prezent nu exista cale spre un acord, diferentele intre PVV si NSC fiind insurmontabile. In pofida mesajului sau sceptic, islamofob si anti-european, Geert Wilders, liderul PVV (Partidul Libertatii) spera sa reuseasca sa formeze o coalitie cu Partidul Liberal (VVD), ... citește toată știrea