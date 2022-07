Olguta Vasilescu: Precipitatiile cazute sambata la Craiova au depasit dublul capacitatii de preluare pe care o are canalizarea oricarui oras - VIDEO

Primarul municipiului Craiova, Olguta Vasilescu, afirma ca debitul precipitatiilor cazute sambata in oras este mai mult decat dublul capacitatii pe care canalizarea oricarui oras o are de a prelua apele pluviale. In conditiile in care este a treia astfel de furtuna in decurs de doar doi ani, autoritatile locale vor solicita sprijin financiar Guvernului pentru implementarea unor proiecte care sa permita deversarea canalizarii din Craiova. "A fost o ploaie de peste 60 de litri pe metrul patrat, ... citeste toata stirea