"Olimpiada de fotbal" si "EU la muzEU", doua proiecte pentru elevii doljeni

Consiliul Judetean (CJ) Dolj initiaza doua proiecte care ii au ca beneficiari pe elevii de nivel gimnazial, demersuri care isi propun promovarea sportului si in mod special a fotbalului in randul scolarilor, dar si a principalelor valori culturale, prin intermediul institutiilor muzeale din subordine. Initiativele, intitulate "Olimpiada de fotbal" si "EU la muzEU", care urmeaza sa se deruleze in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean, au fost prezentate astazi de catre presedintele ... citeste toata stirea