Olimpiada Nationala de Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale, organizata la Craiova, si-a desemnat castigatorii, intr-un cadru emotionant, fara probleme organizatorice

In perioada 17 - 21 aprilie, Craiova a fost gazda Olimpiadei Nationale de Interpretare Vocala, Instrumentala si Studii Teoretice Muzicale pentru Invatamantul Liceal. In 2018 a avut loc o organizare similara. In ziua de 17 aprilie, s-a dat startul oficial al competitiei, iar autoritatile administratiei publice locale si judetene, Primaria Craiova, respectiv Consiliul Judetean (CJ) Dolj au alocat cate 20.000 de lei , pentru buna desfasurare a activitatilor. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) ... citește toată știrea