OLTENIAX 4: Prima etapa a Campionatului Regional de Hard Enduro se desfasoara pe 9-10 aprilie la Craiova

Este al patrulea an cand Bania va gazdui un eveniment sportiv de amploare pentru iubitorii sportului pe doua roti. Clubul Sportiv Hard Enduro Oltenia organizeaza, impreuna cu Free Bike Team Rm. Valcea, prima etapa regionala de Hard Enduro a sezonului competitional 2022 in apropierea orasului Craiova.Pe 9 si10 aprilie 2022, se va desfasura a VI-a editie a concursului OLTENIAX, etapa contand pentru Campionatul Regional de Hard Enduro al Zonei de Sud 2022.Vor concura clasele: HOBBY, EXPERT, ... citeste toata stirea