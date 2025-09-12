Editeaza

Omagiu pompierilor romani!

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 16:47
Maine, 13 septembrie, este Ziua Pompierilor din Romania. Astazi, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)"Oltenia" al judetului Dolj a avut loc o adunare solemna dedicata evenimentului. Au fost prezente oficialitati locale si judetene, invitati. S-au rostit alocutiuni, au fost premiate Serviciile Private pentru Situatii de Urgenta (SPSU), Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta (SVSU), au avut loc inaintari in grad inainte de termen.

