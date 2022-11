Organizatia PNL Craiova si-a ales un nou presedinte

Organizatia municipala PNL Craiova si-a ales noul presedinte, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Local al PNL Craiova, eveniment ce a avut loc joi, 24.11.2022, cu participarea a 312 de delegati.Laevenimentul desfasurat la Ramada Plaza, alaturi de liberaliicraiovenis-au aflatpresedintele PNL Dolj, deputatul Stefan Stoica si deputatul Gigel Stirbu - vicepresedinte regional PNL. In urma votului exprimat de cei prezenti deputatul Nicolae Giugea a fost ales in functia de presedinte al ... citeste toata stirea