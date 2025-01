Orientul Mijlociu: Acord de incetare a focului

Guvernul israelian urmeaza sa dea unda verde, astazi, acordului anuntat de Qatar si SUA, dupa 15 luni de razboi intre Israel si Hamas, privind incetarea focului in Gaza. Negocierile indirecte de la Daha au dus la oficializarea, miercuri seara, a unui acord in trei faze, care presupune un armistitiu incepand de duminica, eliberarea a 33 de ostatici israelieni in schimbul a 1000 de prizonieri palestinieni si o crestere a ajutorului umanitar. Detaliile finale sunt in curs de finalizare, potrivit ... citește toată știrea