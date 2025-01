Orientul Mijlociu: Armistitiul urma sa inceapa dupa publicarea listei de ostatici israelieni

La ora 7.30, in aceasta dimineata, urma sa intre in vigoare armistitiul intre Hamas si Israel, dar premierul Netanyahu astepta inca lista de ostatici ce trebuiau eliberati, pentru ca incetarea focului sa intre in vigoare. Cabinetul de securitate israelian a dat, inca de vineri, acordul de incetare a focului, deschizand calea pentru inceperea armistitiului. Dupa ce Joe Biden garantase o incetare a focului completa si totala. Prima faza a celor convenite prevede retragerea in 6 ... citește toată știrea