Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si-a deschis joi Consiliul anual, in Macedonia de Nord, in absenta ministrilor de Externe ai Ucrainiei, Poloniei si tarilor baltice care au protestat impotriva prezentei sefului diplomatiei ruse. Tonul ostil a fost dat, de la deschiderea evenimentului, de actualul presedinte, ministrul de Externe al Macedoniei de Nord, Bujar Osmani. "Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei este o insulta la adresa valorilor OSCE, submineaza ... citeste toata stirea