Pana in prezent, inspectorii de munca au verificat 576 de statii peco

Inspectorii de munca vor verifica timp de o saptamana, la nivelul intregii tari, modul in care se desfasoara activitatile in statiile de distributie a carburantilor auto. Controalele sunt programate in perioada 10 - 16 martie si vizeaza toate tipurile de intreprinderi, mici, mijlocii si mari, cu capital de stat, privat si mixt.Cristian Vasilcoiu, Secretar de stat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a precizat ca inspectorii de munca au verificat pana in prezent, 576 de statii peco, ... citeste toata stirea