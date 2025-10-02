Editeaza

Papzoun, antrenor Rakow: "Atacantii Craiovei sunt mobili si periciulosi"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:45
15 citiri
Universitatea Craiova debuteaza in faza grupei Conference League, azi, de la ora 22.00, in deplasare, contra vicecampioanei Poloniei, Rakow Czestochowa, pe arena "ZagL,ebiowski Park Sportowy" din orasul Sosnowiec, stadionul celor de la Rakow Czestochowa neindeplinind conditiile solicitate de UEFA. Pentru meciul Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova, UEFA a delegat o brigada de arbitri din Malta, cu Ishmael Barbara la centru. Antrenorul celor de la Rakow, Marek Papzoun, crede ca ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Italia - Bulgaria, finala CM de volei masculin
Italia - Bulgaria este finala Mondialului de volei masculin din Filipine, programata duminica. ...
Nu au fost de serviciu, dar si-au facut datoria
Uneori, uniforma nu face omul. Curajul, devotamentul si spiritul de sacrificiu merg cu adevarat ...
C. S. Galicea Mare a castigat "Cupa Reginei" la oina
Sambata, pe Stadionul National "Arcul de Triumf" din Bucuresti s-au desfasurat finala Cupei Reginei ...
ActualitateBusinessSportLife Show