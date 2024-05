Paris-Berlin: Olaf Scholz primeste vizita lui Emmanuel Macron intr-un moment tensionat intre cele doua tari

Dupa vizita in Noua Caledonie in cealalta parte a lumii si finala Cupei Frantei, unde era asteptat aseara la Lille, Emmanuel Macron incepe astazi o vizita de 3 zile in Germania. Presa franceza vorbeste de prima vizita a unui presedinte francez de la cea a lui Jacques Chirac in 2000. Calatoria presedintelui francez la Berlin, Dresda, Munster, planificata anul trecut a fost amanata din cauza revoltelor din Franta. Vizita este o incercare la cel mai inalt nivel ... citește toată știrea