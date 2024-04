Parisul, Londra si Washingtonul - implicare in apararea Israelului

Cum marea majoritate a dronelor si rachetelor expediate de Iran a fost interceptata de sistemele de aparare israeliana, desfasurate in Irak si Iordania, teritoriul Israelului a ramas aproape inexpugnabil. Desi au fost lansate sute de drone de Iran, Tel Aviv-ul a putut conta pe o solidaritate totala si activa din partea aliatilor sai, in pofida criticilor pentru razboiul sangeros din Fasia Gaza. "Cu SUA si alti parteneri am reusit sa aparam teritoriul statului Israel", a salutat ministrul ... citește toată știrea