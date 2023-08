Azi, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, o femeie de 36 de ani, din localitate, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt in forma continuata.Pe 27 iulie a.c., politistii fusesera sesizati de un barbat din municipiul Craiova cu privire la faptul ca, din incinta unei societati comerciale, persoane necunoscute ar fi sustras articole vestimentare si produse de curatenie, in valoare de 1583.83 de lei. La fata loculu, oamenii legii au identificat doua ... citeste toata stirea