Paul Papp: "Ar fi o minune sa luam punct la FCSB"

Fundasul Universitatii Craiova, Paul Papp, prevede deznodamantul derby-ului cu FCSB, de duminica si spune ca ar fi "o minune" daca Stiinta ar obtine un rezultat pozitiv in meciul programat duminica, de la ora 19.00, pe Arena Nationala."Eu zic ca ar fi o minune sa luam punct sau puncte la FCSB. Nu ne-am pregatit bine, nu am avut prea multe antrenamente la dispozitie si cred ca da, ar fi o minune. Eu zic totusi ca strangem de un prim 11. Ma simt mai bine, dar am avut cateva zile foarte grele, ... citeste toata stirea