Pe 1 Decembrie, votati Ionel Stancu!

Cu #Experienta #Integritate #Dedicare, continuam impreuna!Reprezentant al Asociatiei Macedonenilor din Romania in Parlament, Ionel Stancu si-a construit o reputatie solida datorita activitatii legislative remarcabile. Cu o experienta de 18 ani in cadrul Asociatiei si mandate parlamentare in perioadele 2012-2016 si 2020-2024, pune accent pe echilibru, integritate si corectitudine."Intr-o lume a extremelor, eu sunt normalitatea. Sunt un om echilibrat, un om ... citește toată știrea