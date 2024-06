PE: Locul trei inca... neclar

Grupul parlamentar din Parlamentul European, care graviteaza in jurul premierului italian Giorgia Meloni, dar si cel care graviteaza in jurul presedintelui Francez Emmanuel Macron, concureaza pentru locul trei in noua sistematizare creata de recentele alegeri europarlamentare. Partidul Fratelli d'Italia al lui Meloni si alte forte de extrema-dreapta si-au marit numarul de parlamentari, dupa alegerile din 9 iunie, in timp ce grupul Renew Europe care reuneste liberalii si centristii, inclusiv ... citește toată știrea