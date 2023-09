Ultimul discurs al Ursulei von der Leyen, in cadrul actualului mandat, a avut loc astazi la Strasbourg, in fata membrilor Parlamentului European. "Acum 4 ani, Pactul verde european a fost raspunsul nostru la apelul istoriei(...). Am asistat la un adevarat carnagiu in aceasta vara, cauzat de fenomene climatice violente". Ursula von der Leyen a anuntat la Strasbourg o serie de masuri initiate in favoarea energiei eoliene, prin accelerarea autorizatiilor. Regretand faptul ca victimele concurentei ... citeste toata stirea