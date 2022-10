Pentru bursa "Bani de liceu", in Dolj au fost depuse 922 de cereri, 420 fiind din Craiova

In fiecare an scolar, elevii care provin din familii cu venituri mici solicita bursa "Bani de liceu". In 2022 - 2023, in Dolj sunt depuse 922 de cereri, fata de 1.367, in anul precedent.Conform Hotararii de Guvern 712/2018, cei care pot beneficia de programul "Bani de liceu" sunt elevii aflati in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei. Sunt elegibili, de asemenea, elevii ... citeste toata stirea