Perchezitii de amploare in Dolj si in alte patru judete, la care se adauga Bucuresti, la persoane juridice suspectate de comiterea unor infractiuni economice

In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pun in aplicare 100 de mandate de perchezitie domiciliara, la sediile unor persoane juridice, din judetele Olt (46), Dolj (33), Teleorman (16), Valcea (3), Gorj (1) si Bucuresti (1), intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru evaziune fiscala, inselaciune, fals in declaratii si uz de fals.Din ... citește toată știrea