Peru: Vicepresedinta Dina Boluarte investita in fruntea tarii

O motiune de destituire pentru "incapacitate morala", aprobata ieri, contra presedintelui peruan Pedro Castillo, la cateva ore dupa tentativa de dizolvare a Parlamentului, a dus la arestarea acestuia si investirea vicepresedintei Dina Boluarte in fruntea tarii. Venit la putere in iulie 2021, Pedro Castillo (53 de ani) a fost plasat "in stare de arest" a anuntat procurorul Marita Barreto. Potrivit presei peruane, Pedro Castillo a fost transferat cu elicopterul spre o baza a fortelor speciale de ... citeste toata stirea