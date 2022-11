Peste 1,2 miliarde de euro prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Autoritate de Management, a organizat, ieri, o conferinta de presa privind lansarea Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, eveniment in cadrul caruia conducerea institutiei au prezentat strategia de implementare a acestui proiect. Dupa 23 de ani de existenta, in care a trecut, de la programele de pre-aderare, la cele doua programe cu fonduri structurale, POR 2007-2013 si POR 2014-2020, pe care le-a gestionat in ... citeste toata stirea